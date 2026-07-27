Во время ночной атаки на Украину 27 июля российские войска задействовали 147 ударных дронов разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 27 июля: что известно

В ночь на 27 июля (с 18:00 26 июля) российские войска атаковали Украину 147 ударными дронами типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и имитаторами типа Пародия.

Сейчас смотрят

Запуски осуществлялись из районов Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 27 июля силы противовоздушной обороны сбили или подавили 123 вражеских беспилотника разных типов на Севере, Юге и Востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА в 10 местах.

Еще в семи местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

Напомним, что ночью российские войска атаковали Запорожье корректируемой авиабомбой и ударными дронами.

По словам Ивана Федорова, корректируемая авиабомба попала в частный жилой район города. В результате удара погиб 67-летний мужчина.

Под завалами также оказался 22-летний парень. После многочасовой поисково-спасательной операции его извлекли живым.

Кроме того, в результате атаки беспилотника повреждена квартира в многоэтажке. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Также ночью российские войска нанесли как минимум семь ударов корректируемыми авиабомбами по территории Сумской общины.

По словам Олега Григорова, в результате атаки были повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и транспорт.

По предварительным данным, пострадали как минимум семь мирных жителей. Среди них — 15-летняя девушка, 39-летний мужчина, 58- и 70-летние женщины. Еще трое людей получили ранения в результате ударов беспилотников по автомобилю и другим объектам.

Также под ударами оказались Шосткинская и Середино-Будская общины, где ранения получили двое мужчин.

По предварительной информации, тяжелораненых среди пострадавших нет.

По состоянию на утро атака на Украину продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.