Ночная атака на Украину 27 июля: сколько из 147 дронов уничтожила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 27 июля российские войска задействовали 147 ударных дронов разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 27 июля: что известно
В ночь на 27 июля (с 18:00 26 июля) российские войска атаковали Украину 147 ударными дронами типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и имитаторами типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 27 июля силы противовоздушной обороны сбили или подавили 123 вражеских беспилотника разных типов на Севере, Юге и Востоке страны.
При этом зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА в 10 местах.
Еще в семи местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.
Напомним, что ночью российские войска атаковали Запорожье корректируемой авиабомбой и ударными дронами.
По словам Ивана Федорова, корректируемая авиабомба попала в частный жилой район города. В результате удара погиб 67-летний мужчина.
Под завалами также оказался 22-летний парень. После многочасовой поисково-спасательной операции его извлекли живым.
Кроме того, в результате атаки беспилотника повреждена квартира в многоэтажке. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.
Также ночью российские войска нанесли как минимум семь ударов корректируемыми авиабомбами по территории Сумской общины.
По словам Олега Григорова, в результате атаки были повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и транспорт.
По предварительным данным, пострадали как минимум семь мирных жителей. Среди них — 15-летняя девушка, 39-летний мужчина, 58- и 70-летние женщины. Еще трое людей получили ранения в результате ударов беспилотников по автомобилю и другим объектам.
Также под ударами оказались Шосткинская и Середино-Будская общины, где ранения получили двое мужчин.
По предварительной информации, тяжелораненых среди пострадавших нет.
По состоянию на утро атака на Украину продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.