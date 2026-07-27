Під час нічної атаки на Україну 27 липня російські війська застосували 147 ударних безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 27 липня: що відомо

Уночі проти 27 липня (з 18:00 26 липня) російські війська атакували Україну 147 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас і безпілотниками-імітаторами типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів Брянська, Приморсько-Ахтарська, Орла, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 27 липня сили протиповітряної оборони збили або приглушили 123 ворожі безпілотники різних типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях.

Ще на семи локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Нагадаємо, що вночі російські війська атакували Запоріжжя керованою авіабомбою та ударними безпілотниками.

За словами Івана Федорова, керована авіабомба влучила у приватний житловий сектор міста. Унаслідок удару загинув 67-річний чоловік.

Під завалами також опинився 22-річний хлопець. Після кількагодинної пошуково-рятувальної операції його деблокували живим.

Крім того, внаслідок атаки безпілотника пошкоджено квартиру в багатоповерхівці. Поранення дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

Також уночі російські війська завдали щонайменше семи ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.

За словами Олега Григорова, унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Попередньо, постраждали щонайменше семеро цивільних. Серед них — 15-річна дівчина, 39-річний чоловік, 58- та 70-річні жінки. Ще троє людей зазнали поранень унаслідок ударів безпілотників по автомобілю та інших об’єктах.

Також під ударами були Шосткинська та Середино-Будська громади, де поранення дістали двоє чоловіків.

За попередньою інформацією, важкопоранених серед постраждалих немає.

Станом на ранок атака на Україну тривала — у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 615-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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