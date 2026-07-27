Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по приватному заміському комплексу на Київщині 24 липня зросла до 11. У лікарні від отриманих поранень помер 66-річний громадянин України, дипломат Мальтійського ордену.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Ракетний удар по Київщині 24 липня

За даними Офісу генпрокурора, чоловік був одним із постраждалих після російської атаки 24 липня, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

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Водночас у суді триває розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу для організатора виставки оборонної продукції, яка проходила на території приватного комплексу. Прокуратура просить взяти його під варту без права внесення застави, посилаючись на наявні процесуальні ризики.

Нагадаємо, 24 липня Росія завдала ракетного удару по приватному комплексу зі стрільбищем у Київській області, де проходила виставка оборонної продукції. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих, однак згодом кількість жертв зросла до десяти, а число поранених сягнуло майже сотні.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник зауважив, що внаслідок балістичного удару найбільше постраждав Бучанський район, там пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик розповів, що удар припав на одну із локацій, де проходила виставка оборонної продукції.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що у Силах оборони вже давно заборонили проведення великих публічних заходів з міркувань безпеки.

Після трагедії правоохоронці відкрили два кримінальні провадження — за фактом воєнного злочину РФ та щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації заходу, на якому були присутні представники оборонної галузі.

Саме в межах другого провадження організатору повідомили про підозру, а суд нині визначає йому запобіжний захід.

Джерело : Офис генпрокурора

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