Пролунали вибухи у Павлограді, що на Дніпропетровщині. На жаль, є жертва та постраждалі.

Про це повідомив Олександр Ганжа, керівник Дніпропетровської ОВА.

Вибухи у Павлограді 30 липня: що відомо

Попередньо відомо, що внаслідок ворожої атаки загорілися квартири у житловій багатоповерхівці.

Зараз дивляться

П’ятеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей — хлопці 11 та 14 років. Вони та ще одна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

За словами Олександра Ганжі, ворожа атака забрала життя однієї людини.

Нагадаємо, що 23 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Павлограду. Тоді троє людей загинули, 29 дістали поранення. Вибухами пошкоджене підприємство харчової промисловості.

20 липня внаслідок вибухів у Павлограді загинули двоє людей, ще 15 дістали поранення.

5 липня ворог також атакував Павлоград. Внаслідок атаки загорілися вантажівки на СТО.

19 червня росіяни дронами атакували Павлоград. Загорілися два приватні будинки, одна оселя була зруйнована. Тоді загинула восьмирічна дівчинка. Ще одна жінка дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Ганжа

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.