Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел срочный телефонный разговор с вице-премьер-министром, главой МИД Польши Радославом Сикорским после того, как российская ракета нарушила воздушное пространство Польши.

Андрей Сибига провел телефонный разговор с Радославом Сикорским

Андрей Сибига высоко оценил оперативную реакцию Варшавы и заявил о полной солидарности Украины с Польшей. Киев выразил готовность оказать всю необходимую помощь в расследовании инцидента.

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Сибига предложил возобновить переговоры с партнерами по защите украинского неба с их участием, подчеркнув, что это прагматические решения для совместной безопасности, а не благотворительность.

— Считаю, что сегодняшний залет ракеты также является суровым напоминанием об ужасной реальности, с которой сталкиваются обе наши страны: пора сосредоточиться на противодействии острым угрозам настоящего, а не на противоречивых дискуссиях о прошлом, — подчеркнул Сибига.

Кроме того, главы МИД обсудили реализацию договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Дональдом Туском. Также Сибига проинформировал польского коллегу об итогах визитов украинского лидера в Великобританию и США.

Напомним, что этой ночью во время массированной атаки РФ по территории Украины в польском Люблине раздавались сирены тревоги.

Польша зафиксировала нарушение своего воздушного пространства неизвестным объектом. Андрей Сибига заявил, что это была российская крылатая ракета Х-101.

Позже премьер Дональд Туск также заявил, что во время массированной атаки РФ на Украину в воздушное пространство Польши залетела, а затем упала российская ракета Х-101 из стратегического бомбардировщика.

Источник : МЗС

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