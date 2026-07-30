Залет российской ракеты в Польшу: Сибига обсудил с Сикорским совместную защиту неба
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел срочный телефонный разговор с вице-премьер-министром, главой МИД Польши Радославом Сикорским после того, как российская ракета нарушила воздушное пространство Польши.
Андрей Сибига провел телефонный разговор с Радославом Сикорским
Андрей Сибига высоко оценил оперативную реакцию Варшавы и заявил о полной солидарности Украины с Польшей. Киев выразил готовность оказать всю необходимую помощь в расследовании инцидента.
Дипломаты пришли к согласию по нескольким ключевым направлениям:
- Укрепление воздушного щита Украины должно стать неотложным приоритетом для всего евроатлантического сообщества.
- Сибига предложил возобновить переговоры с партнерами по защите украинского неба с их участием, подчеркнув, что это прагматические решения для совместной безопасности, а не благотворительность.
— Считаю, что сегодняшний залет ракеты также является суровым напоминанием об ужасной реальности, с которой сталкиваются обе наши страны: пора сосредоточиться на противодействии острым угрозам настоящего, а не на противоречивых дискуссиях о прошлом, — подчеркнул Сибига.
Кроме того, главы МИД обсудили реализацию договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Дональдом Туском. Также Сибига проинформировал польского коллегу об итогах визитов украинского лидера в Великобританию и США.
Напомним, что этой ночью во время массированной атаки РФ по территории Украины в польском Люблине раздавались сирены тревоги.
Польша зафиксировала нарушение своего воздушного пространства неизвестным объектом. Андрей Сибига заявил, что это была российская крылатая ракета Х-101.
Позже премьер Дональд Туск также заявил, что во время массированной атаки РФ на Украину в воздушное пространство Польши залетела, а затем упала российская ракета Х-101 из стратегического бомбардировщика.