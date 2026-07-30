Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів термінову телефонну розмову з віцепремʼєр-міністром, очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським після того, як російська ракета порушила повітряний простір Польщі.

Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Радославом Сікорським

Андрій Сибіга високо оцінив оперативну реакцію Варшави та заявив про повну солідарність України з Польщею. Київ висловив готовність надати всю необхідну допомогу в розслідуванні інциденту.

Дипломати дійшли згоди за кількома ключовими напрямами:

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Зміцнення повітряного щита України має стати невідкладним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти.

Сибіга запропонував відновити переговори з партнерами щодо захисту українського неба за їхньої участі, наголосивши, що це прагматичні рішення для спільної безпеки, а не благодійність.

— Вважаю, що сьогоднішній заліт ракети також є суворим нагадуванням про жахливу реальність, з якою стикаються обидві наші країни: настав час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на суперечливих дискусіях про минуле, — наголосив Сибіга.

Крім того, очільники МЗС обговорили реалізацію домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Дональдом Туском. Також Сибіга поінформував польського колегу про підсумки візитів українського лідера до Великої Британії та США.

Нагадаємо, що цієї ночі під час масованої атаки РФ по території України у польському Любліні лунали сирени тривоги.

Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору невідомим об’єктом. Андрій Сибіга заявив, що це була російська крилата ракета Х-101 .

Пізніше прем’єр Дональд Туск теж заявив, що під час масованої атаки РФ на Україну в повітряний простір Польщі залетіла, а потім впала російська ракета Х-101 зі стратегічного бомбардувальника.

Джерело : МЗС

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