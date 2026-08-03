Взрывы в Днепре 3 августа: россияне ударили по складу с продуктами питания
Взрывы в Днепре прогремели днем 3 августа. Россияне нанесли удары по складам с продуктами питания.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 3 августа: какие последствия
— Враг атаковал Днепр. Загорелись склады с продуктами питания, — отметил глава ОВА.
Ганжа добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Сегодня днем враг также атаковал АЗС в Криворожском районе, сообщил Ганжа. Вспыхнул пожар.
В результате атаки россиян ранения получили шесть человек. Все пострадавшие были направлены в больницы.
49-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии, мужчины 53, 46 и 20 лет, а также женщины 51 и 60 лет находились в состоянии средней тяжести.
Три человека погибли, среди них — восьмилетний мальчик.
Напомним, в течение суток 17 июля враг четыре раза атаковал беспилотниками гуманитарный склад Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Днепре.
В результате вражеской атаки никто из сотрудников организации не пострадал.
Представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Ричард Рейган заявил о стремительном росте количества ударов РФ по гуманитарной инфраструктуре Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.