Взрывы в Днепре прогремели днем 3 августа. Россияне нанесли удары по складам с продуктами питания.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 3 августа: какие последствия

— Враг атаковал Днепр. Загорелись склады с продуктами питания, — отметил глава ОВА.

Ганжа добавил, что информация о пострадавших уточняется.

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Сегодня днем враг также атаковал АЗС в Криворожском районе, сообщил Ганжа. Вспыхнул пожар.

В результате атаки россиян ранения получили шесть человек. Все пострадавшие были направлены в больницы.

49-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии, мужчины 53, 46 и 20 лет, а также женщины 51 и 60 лет находились в состоянии средней тяжести.

Три человека погибли, среди них — восьмилетний мальчик.

Напомним, в течение суток 17 июля враг четыре раза атаковал беспилотниками гуманитарный склад Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Днепре.

В результате вражеской атаки никто из сотрудников организации не пострадал.

Представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Ричард Рейган заявил о стремительном росте количества ударов РФ по гуманитарной инфраструктуре Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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