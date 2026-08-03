Вибухи у Дніпрі пролунали вдень 3 серпня. Росіяни завдали ударів по складах із продуктами харчування.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 3 серпня: які наслідки

– Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування, – зазначив очільник ОВА.

Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

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Сьогодні вдень ворог атакував АЗС у Криворізькому районі, повідомив Ганжа. Спалахнула пожежа.

Через атаку росіян дістали поранень шестеро людей. Усі постраждалі були направлені до лікарень.

Чоловік 49 років госпіталізований у критичному стані, чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості.

Троє людей загинули, серед них – восьмирічний хлопчик.

Нагадаємо, протягом доби 17 липня ворог чотири рази атакував безпілотниками гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) у Дніпрі.

Унаслідок ворожої атаки ніхто із співробітників організації не постраждав.

Представник Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Річард Рейган заявив про стрімке зростання кількості ударів РФ по гуманітарній інфраструктурі України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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