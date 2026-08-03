Вибухи у Дніпрі 3 серпня: росіяни вдарили по складу з продуктами харчування
Вибухи у Дніпрі пролунали вдень 3 серпня. Росіяни завдали ударів по складах із продуктами харчування.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 3 серпня: які наслідки
– Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування, – зазначив очільник ОВА.
Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.
Сьогодні вдень ворог атакував АЗС у Криворізькому районі, повідомив Ганжа. Спалахнула пожежа.
Через атаку росіян дістали поранень шестеро людей. Усі постраждалі були направлені до лікарень.
Чоловік 49 років госпіталізований у критичному стані, чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості.
Троє людей загинули, серед них – восьмирічний хлопчик.
Нагадаємо, протягом доби 17 липня ворог чотири рази атакував безпілотниками гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) у Дніпрі.
Унаслідок ворожої атаки ніхто із співробітників організації не постраждав.
Представник Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Річард Рейган заявив про стрімке зростання кількості ударів РФ по гуманітарній інфраструктурі України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.