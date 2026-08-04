Державне бюро розслідувань проводить першочергові слідчі дії на місці неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні на околицях Хмельницького.

Слідчі перевіряють дві основні версії надзвичайної події.

Детонація боєприпасів під Хмельницьким: ДБР назвало основні версії вибухів

Детонація боєприпасів на околицях Хмельницького сталася 31 липня 2026 року близько 11:55 та тривала майже до кінця дня. Наразі працівники ДБР працюють на місці та ліквідовують наслідки вибухів.

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Станом на 3 серпня відомо про такі наслідки вибухів:

За попередніми даними, п’ятеро зниклих безвісти військовослужбовців розвантажували боєприпаси на складі військової частини.

Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Призначено судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи для встановлення осіб загиблих.

Восьмеро військовослужбовців дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Інформації про травмованих цивільних не надходило.

Наразі ДСНС продовжує розмінування території за межами об’єкта. Також триває фіксація пошкоджень житлових будинків та майна поблизу полігону.

ДБР розглядає дві основні версії події:

порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами й предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам;

диверсійні дії, спрямовані на знищення військового озброєння.

Слідчі вже вилучили документацію щодо зберігання та транспортування боєприпасів і допитали командування та свідків.

Справу попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю та речовинами підвищеної небезпеки, що спричинило тяжкі наслідки). Провадження перебуває під особистим контролем керівництва ДБР, а прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Нагадаємо, 31 липня вибухи у Хмельницькому пролунали без повітряної тривоги. Над містом було видно стовп чорного диму.

Згодом стало відомо, що відбулася детонація боєприпасів на військовому полігоні. Четверо військовослужбовців отримали травми. Водночас із кількома військовими, які перебували на місці події, зв’язку не було.

Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькій області завершилася станом на 19:00. За фактом надзвичайної події правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.

Джерело : ДБР

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