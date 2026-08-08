Трехлетний мальчик, его бабушка и дедушка погибли в резьтате атаки на Пуховку Броварского района Киевской области сегодня, 8 августа.

Родители малыша, его 15-летний брат и сосед получили ранения.

Атака на Пуховку сегодня, 8 августа: что известно о погибших и пострадавших

Атака на Пуховку произошла около 00:40 8 августа. Тогда в частное домовладение попали пять вражеских беспилотников типа Shahed.

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Двухэтажный дом, как рассказала в комментарии Общественному соседка пострадавшей семьи Татьяна, охватило огнем за считанные минуты.

На людях, выбегавших из дома, горела одежда.

— Мать погибшего ребенка, наша соседка Ольга, искала ребенка, громко крича “Дима, Дима!”, — рассказывает Татьяна.

Родители Татьяны сразу схватили шланг с водой и огнетушитель, пытаясь ликвидировать пожар, но такое пламя, говорит женщина, было невозможно обуздать.

Тогда же, продолжает Татьяна, полетели снова Шахеды. Люди разбежались и прогремели новые взрывы.

Впоследствии стало известно, что атака на Пуховку унесла жизни трехлетнего мальчика, его дедушки и бабушки.

Бабушкой ребенка является директор лицея №124 Спасский, учитель-методист и отличник образования Украины Галина Кучер.

Родители ребенка, 15-летний брат и 21-летний сосед, который после попадания пришел семье на помощь, получили ожоги и осколочные ранения.

В частности, старший брат погибшего мальчика находится в реанимации с около 11% ожогами тела.

Погибшего мальчика, говорит Татьяна, знали с рождения.

— Хороший был, очень веселый мальчик. Через забор к моей маме всегда протягивал ручку и говорил: “Что ты мне дашь?”, — вспоминает со слезами на глазах соседка.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, кроме двухэтажного дома, огнем уничтожены еще две беседки и два легковых автомобиля.

На другой локации в Пуховке — на территории промышленного предприятия — горело складское здание.

Правоохранители расследуют атаку на Пуховку 8 августа по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, повлекший гибель людей).

Следует отметить, что шестью баллистическими ракетами сегодня ночью россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Киева.

Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владимир Зеленский, Тимур Ткаченко, ГСЧС Украины, Киевская областная прокуратура, Общественное

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