10 серпня російські окупанти з артилерії обстріляли житловий сектор села Бугаївка Чугуївського району, що на Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Артобстріл села на Харківщині

Внаслідок ворожого удару у Бугаївці зруйновано будинки. На жаль, п’ятеро людей загинули.

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За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За інформацією Харківської ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ять людей.

9 серпня росіяни обстріляли Харків. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку, там зруйновано з 7-го по 10-й поверхи. За останніми даними, від ворожого удару три людини загинуло, ще 37 дістали поранення.

8 серпня пролунали вибухи в Ізюмі, що на Харківщині. Внаслідок атаки керованими авіаційними бомбами поранення дістали п’ятеро мешканців міста. Також пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

Вранці 5 серпня росіяни атакували Харків ракетами Бандероль. У Новобаварському районі пошкоджено цивільне підприємство, постраждало семеро людей. У Холодногірському районі удар прийшовся по території приватного домоволодіння. Загалом кількість постраждалих після вибухів у Харкові зросла до дев’яти осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська облпрокуратура

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