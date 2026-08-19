У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода в Солом’янському районі. Автомобіль на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми. Внаслідок ДТП є загиблі та постраждалі.

Оновлено о 10:24. Про це повідомляє Поліція Києва.

ДТП у Києві 19 серпня: що відомо

За попередніми даними, близько 8:50 ранку 23-річний водій автомобіля Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми у Солом’янському районі Києва.

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У поліції розповіли, що внаслідок ДТП на Чоколівському бульварі загинуло дві жінки. Ще чотирьох осіб із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано.

Правоохоронці перевірили керманича на приладі Драґер. За даними поліції, він був тверезий. Водія затримали на місці.

ДТП у Києві: двоє людей загинули, четверо постраждали Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив про ДТП у Солом’янському районі Києва, внаслідок якої двоє людей загинули та четверо постраждали. Один із потерпілих перебуває у важкому стані. pic.twitter.com/N216fmNhuY — МВС України (@MVS_UA) August 19, 2026

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за (ч. 3 ст. 286) Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

17 серпня сталася ДТП у Києві біля Палацу Україна за участю двох автомобілів. За даними поліції, одна з машин після зіткнення влетіла на літню терасу ресторану та перекинулася.

Крім цього, 5 червня під час ДТП у Києві автомобіль врізався в підземний перехід, внаслідок чого загинули четверо людей, серед яких 12-річний Григорій Глушич, та ще троє постраждали.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на українських дорогах. На його думку, необхідно посилити відповідальність для тих, хто систематично порушує ПДР.

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