В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Украину ударными дронами.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Ночная атака на Украину 7 сентября: что известно

Российская атака на Украину началась в 18:00 6 сентября. Враг запустил 92 дрона из Орла и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 7 сентября противовоздушная оборона сбила или подавила 71 российский беспилотник типа Shahed, Гербера и других типов.

В то же время зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 12 точках. Еще в одной точке упали обломки сбитой цели.

В частности, ночью 7 сентября во время российской атаки прогремели взрывы в Запорожье. Вражеский беспилотник попал в торговый центр, после чего там вспыхнул пожар.

В данный момент атака на Украину продолжается – в воздушном пространстве Украины остаются вражеские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 657-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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