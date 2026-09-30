Территория киностудии имени Александра Довженко в Шевченковском районе Киева подверглась российской атаке.

О последствиях ударов РФ сообщили Киевская городская государственная администрация и мэр столицы Виталий Кличко.

Киностудия им. Довженко в Киеве под атакой: последствия 30 сентября

По уточненной информации, в Шевченковском районе Киева на территории киностудии им. Довженко возник пожар после российской атаки ударными беспилотниками.

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По предварительным данным, в одном из павильонов горят аккумуляторы. На место следуют подразделения спасательных служб.

Кроме того, в Голосеевском районе произошло падение обломков беспилотника на открытой территории научного учреждения, в результате чего загорелся травяной настил. В настоящее время экстренные службы направляются на место.

В ночь на 15 июня киностудия Довженко в Киеве уже попадала под российскую атаку, в результате чего была уничтожена самая большая коллекция костюмов.

Вскоре генеральный директор киностудии Андрей Дончик уточнил, что часть костюмной коллекции сохранилась после удара по Киеву, поскольку экспонаты находились не только в разрушенном костюмерном составе, но и на других локациях.

Позже киностудия им. Довженко сообщила об эвакуации 120 знаковых украинских лент в укрытие после повреждений в результате обстрела.

По информации ДТЭК, также в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии по команде Укрэнерго.

Как отметили в компании, графики ограничений электроснабжения не действуют во время экстренных отключений.

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