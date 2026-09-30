На территории киностудии Довженко в Киеве возник пожар: горят аккумуляторы
Территория киностудии имени Александра Довженко в Шевченковском районе Киева подверглась российской атаке.
О последствиях ударов РФ сообщили Киевская городская государственная администрация и мэр столицы Виталий Кличко.
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По уточненной информации, в Шевченковском районе Киева на территории киностудии им. Довженко возник пожар после российской атаки ударными беспилотниками.
По предварительным данным, в одном из павильонов горят аккумуляторы. На место следуют подразделения спасательных служб.
Кроме того, в Голосеевском районе произошло падение обломков беспилотника на открытой территории научного учреждения, в результате чего загорелся травяной настил. В настоящее время экстренные службы направляются на место.
В ночь на 15 июня киностудия Довженко в Киеве уже попадала под российскую атаку, в результате чего была уничтожена самая большая коллекция костюмов.
Вскоре генеральный директор киностудии Андрей Дончик уточнил, что часть костюмной коллекции сохранилась после удара по Киеву, поскольку экспонаты находились не только в разрушенном костюмерном составе, но и на других локациях.
Позже киностудия им. Довженко сообщила об эвакуации 120 знаковых украинских лент в укрытие после повреждений в результате обстрела.
По информации ДТЭК, также в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии по команде Укрэнерго.
Как отметили в компании, графики ограничений электроснабжения не действуют во время экстренных отключений.