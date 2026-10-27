В результате российских атак на Киев вечером 26 и утром 27 октября погиб один человек, еще 15 человек пострадали.

Об этом сообщили ГСЧС и пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Атака на Киев 26–27 октября: что известно

Вечером 26 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Больше всего от ударов пострадали Деснянский и Днепровский районы столицы.

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По данным прокуратуры по состоянию на 08:30 27 октября, в результате вечерней атаки погибла 46-летняя женщина, еще 13 человек получили ранения и другие травмы.

Среди пострадавших — жильцы студенческого общежития, двое медицинских работников, а также люди, которые во время обстрела находились в машинах и в парке.

В результате ракетных ударов повреждены как минимум 12 многоэтажных жилых домов, корпус университета и общежития.

Также пострадали бизнес-центр, здания медицинского и ожогового центров, торгово-развлекательный центр, автозаправочная станция и станция метро. Повреждены автомобили и трамвай.

По данным ГСЧС, в Деснянском районе также частично разрушено нежилое здание и повреждены три автомобиля.

Кроме того, утром 27 октября российские войска вновь атаковали столицу. Последствия ударов зафиксировали в Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах.

По данным Киевской городской прокуратуры, в результате утренней атаки пострадали двое 22-летних братьев.

В Оболонском районе произошли два пожара в нежилых зданиях. Спасатели потушили огни.

Кроме того, в результате утренних ударов были повреждены здание станции технического обслуживания, офисный центр, складские помещения и автосалон.

Под удар попал и Южный мост в Киеве. Движение транспорта и метро через мост приостановили.

Таким образом, общее число пострадавших от вечерней и утренней атак выросло до 15 человек.

Окончательные масштабы разрушений и количество пострадавших устанавливаются.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 707-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.