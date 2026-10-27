Унаслідок російських атак на Київ увечері 26 та вранці 27 жовтня загинула одна людина, ще 15 людей постраждали.

Про це повідомили ДСНС та пресслужба Київської міської прокуратури.

Атака на Київ 26-27 жовтня: що відомо

Увечері 26 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Найбільше від ударів постраждали Деснянський та Дніпровський райони столиці.

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За даними прокуратури станом на 08:30 27 жовтня, внаслідок вечірньої атаки загинула 46-річна жінка, ще 13 людей дістали поранення та інші травми.

Серед постраждалих — мешканці студентського гуртожитку, двоє медичних працівників, а також люди, які під час обстрілу перебували в автомобілях та парку.

Унаслідок ракетних ударів пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових житлових будинків, корпус університету та гуртожитки.

Також руйнувань зазнали бізнес-центр, будівлі медичного й опікового центрів, торговельно-розважальний центр, автозаправна станція та станція метро. Пошкоджено автомобілі й трамвай.

За інформацією ДСНС, у Деснянському районі також частково зруйновано нежитлову будівлю та пошкоджено три автомобілі.

Крім того, вранці 27 жовтня російські війська повторно атакували столицю. Наслідки ударів зафіксували в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському та Подільському районах.

За даними Київської міської прокуратури, внаслідок ранкової атаки постраждали двоє 22-річних братів.

В Оболонському районі виникли дві пожежі в нежитлових будівлях. Рятувальники ліквідували займання.

Крім того, внаслідок ранкових ударів пошкоджено будівлю станції технічного обслуговування, офісний центр, складські приміщення та автосалон.

Під удар потрапив і Південний міст у Києві. Рух транспорту та метро через міст наразі призупинили.

Таким чином, загальна кількість постраждалих від вечірньої та ранкової атак зросла до 15 людей.

Остаточні масштаби руйнувань та кількість постраждалих встановлюють.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 707-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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