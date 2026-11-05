Атака на юг Одесчины: поврежден энергообъект, склад и колледж
- В результате атаки 5 ноября повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура.
- В колледже и общежитии взрывной волной выбило окна.
- Накануне под ударами оказались энергетический объект, ТРЦ, склад.
Сегодня, 5 ноября, в результате вражеской атаки на юг Одесчины повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
Атака на Одесчину 5 ноября: что известно
Взрывами частично разрушено складское помещение службы доставки. Также повреждено административное здание частного предприятия, занимающегося изготовлением медицинских изделий.
В колледже и общежитии взрывами выбило окна. К счастью, пострадавших нет.
Вчера ночью, 4 ноября, во время атаки зафиксировано попадание в объект энергетики, здание торгового центра и частный жилищный сектор. Пожар в здании ТРЦ был ликвидирован.
Днем 4 ноября РФ ударила по складу обуви в пригороде Одессы. Огнем уничтожены два автомобиля. В результате атаки пострадали два человека: 38-летняя женщина и 65-летний мужчина. Мужчину госпитализировали с множественными травмами.
В тот же день в результате российской атаки поврежден распределительный терминал логистической компании. Также загорелся прицеп грузового автомобиля.
Россия 15 октября нанесла удар реактивным беспилотником типа Shahed по магазину в Одесской области, сообщил президент Владимир Зеленский.
6 октября оккупанты нанесли серию ударов по автомобильной дороге в Одесской области. В результате обстрела повреждения получили гражданские грузовые и легковые автомобили, пятеро пострадавших.
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