Сегодня, 5 ноября, в результате вражеской атаки на юг Одесчины повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесчину 5 ноября: что известно

Взрывами частично разрушено складское помещение службы доставки. Также повреждено административное здание частного предприятия, занимающегося изготовлением медицинских изделий.

Сейчас смотрят

В колледже и общежитии взрывами выбило окна. К счастью, пострадавших нет.

Вчера ночью, 4 ноября, во время атаки зафиксировано попадание в объект энергетики, здание торгового центра и частный жилищный сектор. Пожар в здании ТРЦ был ликвидирован.

Днем 4 ноября РФ ударила по складу обуви в пригороде Одессы. Огнем уничтожены два автомобиля. В результате атаки пострадали два человека: 38-летняя женщина и 65-летний мужчина. Мужчину госпитализировали с множественными травмами.

В тот же день в результате российской атаки поврежден распределительный терминал логистической компании. Также загорелся прицеп грузового автомобиля.

Россия 15 октября нанесла удар реактивным беспилотником типа Shahed по магазину в Одесской области, сообщил президент Владимир Зеленский.

6 октября оккупанты нанесли серию ударов по автомобильной дороге в Одесской области. В результате обстрела повреждения получили гражданские грузовые и легковые автомобили, пятеро пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 716-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.