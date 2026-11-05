Сьогодні, 5 листопада, внаслідок ворожої атаки на південь Одещини пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одещину 5 листопада: що відомо

Вибухами частково зруйновано складське приміщення служби доставки. Також пошкоджено адміністративну будівлю приватного підприємства, яке займається виготовленням медичних виробів.

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У коледжі та гуртожитку вибухами побило вікна. На щастя, постраждалих немає.

Вчора вночі, 4 листопада, під час атаки зафіксовано влучання в обʼєкт енергетики, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор. Пожежу в будівлі ТРЦ ліквідували.

Вдень 4 листопада РФ вдарила по складу взуття у передмісті Одеси. Вогнем знищено два автомобілі. Внаслідок атаки постраждали двоє людей: 38-річна жінка та 65-річний чоловік. Чоловіка госпіталізували з множинними травмами.

Того ж дня внаслідок російської атаки пошкоджено розподільчий термінал логістичної компанії. Також загорівся причіп вантажного автомобіля.

Росія 15 жовтня завдала удару реактивним безпілотником типу Shahed по магазину в Одеській області, повідомив президент Володимир Зеленський.

6 жовтня окупанти завдали серії ударів по автомобільній дорозі в Одеській області. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали цивільні вантажні та легкові автомобілі, є п’ятеро постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 716-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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