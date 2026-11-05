Атака на південь Одещини: пошкоджено енергооб’єкт, склад та коледж
- Внаслідок атаки 5 листопада пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.
- У коледжі та гуртожитку вибуховою хвилею вибило вікна.
- Напередодні під ударами також опинилися енергетичний об'єкт, ТРЦ, склад.
Сьогодні, 5 листопада, внаслідок ворожої атаки на південь Одещини пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака на Одещину 5 листопада: що відомо
Вибухами частково зруйновано складське приміщення служби доставки. Також пошкоджено адміністративну будівлю приватного підприємства, яке займається виготовленням медичних виробів.
У коледжі та гуртожитку вибухами побило вікна. На щастя, постраждалих немає.
Вчора вночі, 4 листопада, під час атаки зафіксовано влучання в обʼєкт енергетики, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор. Пожежу в будівлі ТРЦ ліквідували.
Вдень 4 листопада РФ вдарила по складу взуття у передмісті Одеси. Вогнем знищено два автомобілі. Внаслідок атаки постраждали двоє людей: 38-річна жінка та 65-річний чоловік. Чоловіка госпіталізували з множинними травмами.
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