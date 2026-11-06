Взрывы в Сумах прогремели в пятницу, 6 ноября. Российские войска нанесли очередной авиаудар по городу, применив управляемые авиабомбы (КАБ).

Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 6 ноября: какие последствия

Предварительно, враг направил на территорию Сумской общины шесть авиабомб.

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По словам главы ОВА, зафиксированы попадания в четырех локациях. Под ударом оказались жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

— В настоящее время известно о трех пострадавших. Одна женщина получила тяжелые травмы. Всем пострадавшим медики оказывают помощь, — добавил он.

На местах ударов работают экстренные и коммунальные службы. Специалисты проверяют поврежденные объекты и устраняют последствия российской атаки.

Информация о масштабах разрушений и количестве повреждений уточняется.

Напомним, ночью 23 октября россияне атаковали Сумы ударными беспилотниками.

Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры в трех частях Сум. В результате атаки были повреждены жилые дома, два человека пострадали.

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