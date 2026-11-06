Взрывы в Сумах 6 ноября: враг ударил шестью КАБами, есть пострадавшие
Взрывы в Сумах прогремели в пятницу, 6 ноября. Российские войска нанесли очередной авиаудар по городу, применив управляемые авиабомбы (КАБ).
Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Взрывы в Сумах 6 ноября: какие последствия
Предварительно, враг направил на территорию Сумской общины шесть авиабомб.
По словам главы ОВА, зафиксированы попадания в четырех локациях. Под ударом оказались жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
— В настоящее время известно о трех пострадавших. Одна женщина получила тяжелые травмы. Всем пострадавшим медики оказывают помощь, — добавил он.
На местах ударов работают экстренные и коммунальные службы. Специалисты проверяют поврежденные объекты и устраняют последствия российской атаки.
Информация о масштабах разрушений и количестве повреждений уточняется.
Напомним, ночью 23 октября россияне атаковали Сумы ударными беспилотниками.
Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры в трех частях Сум. В результате атаки были повреждены жилые дома, два человека пострадали.