Вибухи у Сумах пролунали у п’ятницю, 6 листопада. Російські війська завдали чергового авіаудару по місту, застосувавши керовані авіабомби (КАБ).

Про це заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи в Сумах 6 листопада: які наслідки

Попередньо ворог спрямував на територію Сумської громади шість авіабомб.

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За словами голови ОВА, зафіксовано влучання на чотирьох локаціях. Під ударом опинилися житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури.

– Наразі відомо про трьох постраждалих. Одна жінка отримала важкі травми. Усім постраждалим медики надають допомогу, – додав він.

На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. Фахівці перевіряють пошкоджені об’єкти й усувають наслідки російської атаки.

Інформація про масштаби руйнувань та кількість пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, вночі 23 жовтня росіяни атакували Суми ударними безпілотниками.

Під ударами опинилися об’єкти цивільної інфраструктури у трьох частинах Сум. Унаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, двоє людей постраждали.

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