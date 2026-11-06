Вибухи в Сумах 6 листопада: ворог вдарив по шістьма КАБами, є постраждалі
Вибухи у Сумах пролунали у п’ятницю, 6 листопада. Російські війська завдали чергового авіаудару по місту, застосувавши керовані авіабомби (КАБ).
Про це заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Вибухи в Сумах 6 листопада: які наслідки
Попередньо ворог спрямував на територію Сумської громади шість авіабомб.
За словами голови ОВА, зафіксовано влучання на чотирьох локаціях. Під ударом опинилися житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури.
– Наразі відомо про трьох постраждалих. Одна жінка отримала важкі травми. Усім постраждалим медики надають допомогу, – додав він.
На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. Фахівці перевіряють пошкоджені об’єкти й усувають наслідки російської атаки.
Інформація про масштаби руйнувань та кількість пошкоджень уточнюється.
Нагадаємо, вночі 23 жовтня росіяни атакували Суми ударними безпілотниками.
Під ударами опинилися об’єкти цивільної інфраструктури у трьох частинах Сум. Унаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, двоє людей постраждали.