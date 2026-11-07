По состоянию на утро субботы, 7 ноября, в Киеве наблюдается сложнейшая ситуация с энергоснабжением из-за атаки РФ на энергетические объекты в нескольких областях.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Ситуация со светом и водой в Киеве 7 ноября: что известно

По данным Кличко, ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях.

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Сложная ситуация в энергосистеме повлияла на водоснабжение и теплоснабжение столицы.

— Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы. Соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе, — подчеркнул Кличко.

В данный момент энергетики и коммунальные службы работают, чтобы возобновить услуги жителям Киева.

В Киевводоканале уточнили, что ночью в результате атаки РФ наблюдались значительные скачки напряжения, частичные и полные обесточивания объектов водоснабжения столицы.

Специалисты работают над восстановлением водоснабжения и нормализацией давления в сети.

Об ухудшении ситуации с энергообеспечением и снижении давления в системе водоснабжения Киева Виталий Кличко впервые сообщил еще вечером 6 ноября. Он объяснил это повреждением энергообъекта в Житомире.

Как известно, в ночь на 7 ноября РФ нанесла массированный удар по Киеву, в частности баллистикой. Зафиксировано разрушение жилых домов, детсада, повреждение энергетической инфраструктуры. Пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Во время ракетной атаки враг ударил по Северному мосту в Киеве. В настоящее время движение по нему закрыто в обе стороны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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