Северный мост в Киеве поврежден в результате атаки РФ: движение перекрыто
- В результате атаки на Киев получил повреждения Северный мост, соединяющий Оболонь с левобережными массивами.
- В настоящее время движение по Северному мосту полностью закрыто в обе стороны, а специалисты исследуют степень разрушений.
В результате ночной российской атаки получил повреждения Северный мост в Киеве. В настоящее время движение им перекрыто в обе стороны.
Обновлено в 08:20. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и начальник департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Северный мост в Киеве поврежден в результате атаки
В связи с перекрытием движения по Северному мосту водителей просят заранее планировать свои маршруты и пользоваться другими маршрутами в столице.
Кроме этого, движение транспорта временно перекрыто по улице Волноваской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела до перекрестка с улицей Светлодарской).
По словам мэра Киева, на месте работают профильные специалисты, исследующие степень нанесенных повреждений и объемы необходимых восстановительных работ.
Как отметил Кличко, на объекте повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередач. Взрывной волной на парковке возле моста повреждены пять грузовиков.
Информации о пострадавших в результате атаки на Северный мост пока нет.
Северный мост в Киеве: какие районы соединяет
Северный мост (бывший Московский мост) – это уникальный однопилонный автомобильный вантовый путепровод через Днепр, являющийся важной транспортной артерией столицы.
Он включает мосты через Днепр и реку Десенко, а также дорогу на Трухановом острове.
Мост соединяет правобережные районы Киева (в частности, Оболонь) с большими жилыми массивами левого берега – Троещиной, Воскресенко и Радужным.
Это уже не первая попытка российских войск атаковать Северный мост, которые ранее уже потерпел удары.
В то же время из-за постоянных угроз и повреждений столичные власти ранее активно работали над резервными маршрутами, открывая дополнительные полосы на других переправах через Днепр, в частности, на Южном мосту.
Стоит отметить, что в ночь на 7 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в результате чего повреждены жилые дома и территория детского сада, известно по меньшей мере о пятерых пострадавших.