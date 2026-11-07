В результате ночной российской атаки получил повреждения Северный мост в Киеве. В настоящее время движение им перекрыто в обе стороны.

Обновлено в 08:20. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и начальник департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Северный мост в Киеве поврежден в результате атаки

В связи с перекрытием движения по Северному мосту водителей просят заранее планировать свои маршруты и пользоваться другими маршрутами в столице.

Сейчас смотрят

Кроме этого, движение транспорта временно перекрыто по улице Волноваской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела до перекрестка с улицей Светлодарской).

По словам мэра Киева, на месте работают профильные специалисты, исследующие степень нанесенных повреждений и объемы необходимых восстановительных работ.

Как отметил Кличко, на объекте повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередач. Взрывной волной на парковке возле моста повреждены пять грузовиков.

Информации о пострадавших в результате атаки на Северный мост пока нет.

Северный мост в Киеве: какие районы соединяет

Северный мост (бывший Московский мост) – это уникальный однопилонный автомобильный вантовый путепровод через Днепр, являющийся важной транспортной артерией столицы.

Он включает мосты через Днепр и реку Десенко, а также дорогу на Трухановом острове.

Мост соединяет правобережные районы Киева (в частности, Оболонь) с большими жилыми массивами левого берега – Троещиной, Воскресенко и Радужным.

Это уже не первая попытка российских войск атаковать Северный мост, которые ранее уже потерпел удары.

В то же время из-за постоянных угроз и повреждений столичные власти ранее активно работали над резервными маршрутами, открывая дополнительные полосы на других переправах через Днепр, в частности, на Южном мосту.

Стоит отметить, что в ночь на 7 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в результате чего повреждены жилые дома и территория детского сада, известно по меньшей мере о пятерых пострадавших.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.