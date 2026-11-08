РФ атаковала Одессу вечером и ночью: есть жертва, повреждены дома
- Россия атаковала Одессу поздно вечером 7 ноября и ночью 8 ноября.
- Ночью в одном из районов загорелся нежилой дом.
- Есть жертва среди гражданских.
Поздним вечером 7 ноября и сегодня ночью Россия атаковала Одессу. К сожалению, есть жертва и разрушение.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу: что известно
В частности, около 22:35 Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки на Одессу пострадала инфраструктура. К сожалению, один человек погиб.
Ночью город снова находился под атакой. В результате взрывов загорелся нежилой дом в одном из районов Одессы. Взрывной волной выбиты окна в домах неподалеку.
Информация о пострадавших не поступала. Все службы работают на местах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.