Поздним вечером 7 ноября и сегодня ночью Россия атаковала Одессу. К сожалению, есть жертва и разрушение.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу: что известно

В частности, около 22:35 Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки на Одессу пострадала инфраструктура. К сожалению, один человек погиб.

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Ночью город снова находился под атакой. В результате взрывов загорелся нежилой дом в одном из районов Одессы. Взрывной волной выбиты окна в домах неподалеку.

Информация о пострадавших не поступала. Все службы работают на местах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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