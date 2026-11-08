Взрывы в Харькове 8 ноября: РФ атаковала два района города, есть раненый
Утром раздались взрывы в Харькове. Российские ударные дроны атаковали два района города.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове сегодня, 8 ноября: что известно
О взрывах сообщалось еще со вчерашнего вечера. Тогда вражеский дрон ударил по Киевскому району. О последствиях городские власти ничего не сообщали.
После трех ночи зафиксировано попадание беспилотника типа Молния в Шевченковском районе. На месте удара загорелся автомобиль.
Около 09:00 в Киевском районе вражеский дрон попал в крышу многоэтажки. К счастью, никто не пострадал. Через полтора часа враг снова ударил боевым дроном по Киевскому району. По предварительной информации, есть раненый человек.
Впоследствии прогремел еще один взрыв — в Шевченковском районе Харькова. О пострадавших не сообщается.
7 ноября российские войска нанесли удары по Харькову. В результате возникли пожары, повреждения многоквартирных домов и гражданского транспорта.
3 ноября в Харькове после российских ударов по критической инфраструктуре возникли проблемы с теплоснабжением и горячей водой.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.