Утром раздались взрывы в Харькове. Российские ударные дроны атаковали два района города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове сегодня, 8 ноября: что известно

О взрывах сообщалось еще со вчерашнего вечера. Тогда вражеский дрон ударил по Киевскому району. О последствиях городские власти ничего не сообщали.

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После трех ночи зафиксировано попадание беспилотника типа Молния в Шевченковском районе. На месте удара загорелся автомобиль.

Около 09:00 в Киевском районе вражеский дрон попал в крышу многоэтажки. К счастью, никто не пострадал. Через полтора часа враг снова ударил боевым дроном по Киевскому району. По предварительной информации, есть раненый человек.

Впоследствии прогремел еще один взрыв — в Шевченковском районе Харькова. О пострадавших не сообщается.

7 ноября российские войска нанесли удары по Харькову. В результате возникли пожары, повреждения многоквартирных домов и гражданского транспорта.

3 ноября в Харькове после российских ударов по критической инфраструктуре возникли проблемы с теплоснабжением и горячей водой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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