Атака на Одесскую область: повреждены автоцентр и склады для хранения зернаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Одесская область снова подверглась массированной вражеской атаке.
Атака на Одесскую область 15 ноября: что известно
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в разных районах региона, в частности в Одессе, зафиксировано повреждение объектов гражданской инфраструктуры.
В результате обстрела разрушено здание автоцентра, повреждены складские помещения, среди которых и зернохранилища. На местах попадания вспыхнули пожары, также загорелись автомобили.
Сообщения о погибших или пострадавших на данных момент не поступали.
На местах работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия вражеской атаки.
Напомним, что в ночь на 15 ноября российские войска совершили массированную атаку на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области, в том числе по городу Черноморск.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 725-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Кипер