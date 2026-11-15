Одесская область снова подверглась массированной вражеской атаке.

Атака на Одесскую область 15 ноября: что известно

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в разных районах региона, в частности в Одессе, зафиксировано повреждение объектов гражданской инфраструктуры.

В результате обстрела разрушено здание автоцентра, повреждены складские помещения, среди которых и зернохранилища. На местах попадания вспыхнули пожары, также загорелись автомобили.

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Сообщения о погибших или пострадавших на данных момент не поступали.

На местах работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия вражеской атаки.

Напомним, что в ночь на 15 ноября российские войска совершили массированную атаку на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области, в том числе по городу Черноморск.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 725-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Кипер

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