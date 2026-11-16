У Запорізькій області російський FPV-дрон атакував Біленьке, поціливши по об’єкту цивільної інфраструктури.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Атака на Біленьке 16 листопада: що відомо

Російські війська завдали удару FPV-дроном по селу Біленьке Запорізької області.

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За інформацією Михайла Семікіна, безпілотник поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури.

Унаслідок атаки на Біленьке 16 листопада загинув 59-річний чоловік.

Крім того, росіяни атакували безпілотником об’єкт інфраструктури в Хортицькому районі Запоріжжя.

Унаслідок атаки загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення.

Через влучання безпілотника загорівся транспортний засіб.

Напередодні 15 листопада, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Запорізької та Дніпропетровської областей.

Через пошкодження електрообладнання у двох областях запровадили аварійні відключення світла. Без електропостачання залишилася значна кількість споживачів.

У Запоріжжі критично важливі об’єкти перевели на резервне живлення, а енергетики розпочали відновлення пошкоджених мереж.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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