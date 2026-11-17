Немає світла в Чернівцях, зокрема в частині громади міста, через російську атаку 17 листопада.

Унаслідок удару безпілотника пошкоджено об’єкт енергетики, що спричинило аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

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Немає світла в Чернівцях 17 листопада: що відомо

На світанку 17 листопада російські війська атакували Чернівецьку область двома безпілотниками.

Унаслідок влучання одного з дронів пошкоджено об’єкт енергетики в Чернівцях.

Через російський удар немає світла в Чернівцях. Як уточнив Руслан Осипенко, аварійні відключення електроенергії запроваджено в частині громади міста.

За інформацією начальника Чернівецької ОВА, на місці працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Терміни відновлення електропостачання наразі не уточнюються.

Загиблих і постраждалих унаслідок атаки на Чернівці 17 листопада немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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