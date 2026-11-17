У Комишувасі Запорізької області зросла кількість жертв російської атаки 2 листопада. За оновленими даними, загинули 72 людини.

Оновлено 17 листопада об 11:38. Нові дані повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Атака на Комишуваху 2 листопада: зросла кількість загиблих

У Комишувасі Запорізької області завершили пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 2 листопада.

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За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 72 людини. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Серед загиблих — рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники й медики. Зокрема, загинула вчителька, яка щодня приходила до укриття, щоб проводити онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади.

Пошуково-рятувальна операція тривала два тижні. Для розбору завалів залучали інженерну техніку та кінологів. Експерти провели десятки ДНК-досліджень для ідентифікації загиблих.

Упродовж цього часу російські війська 11 разів обстріляли Комишуваху, з них дев’ять ударів припали безпосередньо на місце проведення рятувальних робіт.

Унаслідок повторних атак поранено трьох поліцейських і чотирьох рятувальників. Також пошкоджено техніку.

Крім того, четверо людей, яких вдалося врятувати в перші години після обстрілу 2 листопада, досі перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Нагадаємо, що 2 листопада армія РФ спочатку атакувала в Комишувасі школу, яку використовували для гуманітарних потреб — у приміщенні щотижня видавали допомогу місцевим жителям, які залишалися в селищі. Після першої серії ударів російська авіація скинула ще дев’ять авіабомб на укриття, де перебували люди.

Фото: Запорізька ОВА

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