У середу, 18 листопада, російські війська завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на півдні Одеської області. Унаслідок атаки на Одещину частково виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одещину 18 листопада: що відомо

– Внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області, – уточнив очільник ОВА.

За його словами, внаслідок ударів постраждалих немає.

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Наразі енергетики оцінюють наслідки російської атаки та працюють над відновленням електропостачання.

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