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РФ атакувала енергооб’єкти на півдні Одещини: у 2 районах є перебої зі світломДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У середу, 18 листопада, російські війська завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на півдні Одеської області. Унаслідок атаки на Одещину частково виникли перебої з електропостачанням.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на Одещину 18 листопада: що відомо
– Внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області, – уточнив очільник ОВА.
За його словами, внаслідок ударів постраждалих немає.
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Наразі енергетики оцінюють наслідки російської атаки та працюють над відновленням електропостачання.
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