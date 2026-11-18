В Киеве раздались взрывы — по вражеским БпЛА работают силы ПВО.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 18 ноября: что известно

Как сообщила КГВА, в Печерском районе информация о падении обломков на жилой дом, которая сообщалось ранее, не подтвердилась.

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Также в Печерском районе зафиксировано падение обломков в парковой зоне.

Экстренные службы направляются на место.

Напомним, что утром в субботу, 14 ноября, в Киеве раздались взрывы. Тогда в Голосеевском районе произошло падение обломков на открытой территории в двух локациях, в частности, на территории государственного медицинского учреждения.

Также было зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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