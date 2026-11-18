Взрывы в Киеве 18 ноября: обломки БпЛА упали в Печерском районеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В Киеве раздались взрывы — по вражеским БпЛА работают силы ПВО.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 18 ноября: что известно
Как сообщила КГВА, в Печерском районе информация о падении обломков на жилой дом, которая сообщалось ранее, не подтвердилась.
Также в Печерском районе зафиксировано падение обломков в парковой зоне.
Экстренные службы направляются на место.
Напомним, что утром в субботу, 14 ноября, в Киеве раздались взрывы. Тогда в Голосеевском районе произошло падение обломков на открытой территории в двух локациях, в частности, на территории государственного медицинского учреждения.
Также было зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы.
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