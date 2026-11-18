Вибухи в Києві 18 листопада: уламки БпЛА влучили у 28-поверховий будинокДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У Києві пролунали вибухи – по ворожих БпЛА працюють сили ППО.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 18 листопада: що відомо
У Печерському районі влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок на рівні 11 поверху.
Також у Печерському районі падіння уламків у парковій зоні.
Екстрені служби прямують на місце.
Нагадаємо, що вранці у суботу, 14 листопада, у Києві пролунали вибухи. Тоді у Голосіївському районі Києва відбулося падіння уламків на відкритій території на двох локаціях, зокрема, на території державного медичного закладу.
Також було зафіксовано падіння уламків у Солом’янському районі столиці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 729-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.