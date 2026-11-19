Атака на Изюм: РФ ударила по жилому дому, есть пострадавшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Россия ударила по жилому дому в Изюме Харьковской области.
Атака на Изюм 19 ноября: что известно
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Россия ударила по жилому дому в Изюме на Харьковщине.
В результате вражеского обстрела в Изюме — 16 пострадавших. В частности, медики оказали помощь четырем детям.
По его словам, под завалами могут находиться люди.
Также он отметил, что в результате удара разрушен подъезд. В то же время произошло возгорание квартиры на пятом этаже в доме напротив.
На месте работают все экстренные службы.
Напомним, что в ночь на 9 ноября российские войска атаковали Изюм Харьковской области ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Синегубов