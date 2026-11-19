Россия ударила по жилому дому в Изюме Харьковской области.

Атака на Изюм 19 ноября: что известно

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Россия ударила по жилому дому в Изюме на Харьковщине.

В результате вражеского обстрела в Изюме — 16 пострадавших. В частности, медики оказали помощь четырем детям.

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По его словам, под завалами могут находиться люди.

Также он отметил, что в результате удара разрушен подъезд. В то же время произошло возгорание квартиры на пятом этаже в доме напротив.

На месте работают все экстренные службы.

Напомним, что в ночь на 9 ноября российские войска атаковали Изюм Харьковской области ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Синегубов

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