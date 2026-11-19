Атака на Ізюм: РФ вдарила по житловому будинку, є постраждаліДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Росія вдарила по житловому будинку в Ізюмі Харківської області.
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Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Росія вдарила по житловому будинку в Ізюмі на Харківщині.
Внаслідок ворожого обстрілу в Ізюмі — 16 постраждалих. Зокрема, медики надали допомогу чотирьом дітям.
За його словами, під завалами можуть перебувати люди.
Також він зауважив, що внаслідок удару зруйновано під’їзд. Водночас сталося загоряння квартири на п’ятому поверсі в будинку навпроти.
На місці працюють у посиленому режимі всі наші екстрені служби.
Нагадаємо, що вночі проти 9 листопада російські війська атакували Ізюм Харківської області ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 730-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Синєгубов