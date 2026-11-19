В Шевченковском районе Киева поврежден Свято-Владимирский кафедральный собор, а обломки российских беспилотников упали возле Михайловского златоверхого монастыря.

О последствиях атаки в центре столицы рассказал городской глава Киева Виталий Кличко, сообщает КГГА.

Владимирский собор в Киеве попал под атаку РФ

По информации мэра Киева, в Шевченковском районе столицы обломки упали на открытой территории.

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В результате повреждено остекление окон Владимирского собора, здания иностранного посольства и более 10 автомобилей.

В Киеве зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника вблизи Михайловского Златоверхого монастыря.

Часть российского дрона упала непосредственно на территорию Министерства иностранных дел Украины. В МИД сообщили, что передадут эти обломки своему музею.

Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнил, что в результате российских обстрелов пострадало здание посольства Нидерландов в Украине, осудив массированную атаку дронами.

— Российские атаки на Киев снова повредили дипломатическое представительство. В этот раз пострадало здание посольства Нидерландов в Украине. К счастью, никто не пострадал, – заявил Сибига.

В четверг, 19 ноября, во время атаки российских беспилотников в Киеве раздавались взрывы. Всего в результате вражеских ударов по столице один человек погиб, еще пятеро пострадали. Как стало известно, четырех раненых медики госпитализировали.

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