В Киеве поврежден Владимирский собор, обломки упали возле Михайловского монастыряДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В результате российской атаки на Киев повреждены окна Владимирского собора и здание посольства Нидерландов.
- Обломки дронов упали возле Михайловского Златоверхого монастыря и на территорию МИД Украины.
В Шевченковском районе Киева поврежден Свято-Владимирский кафедральный собор, а обломки российских беспилотников упали возле Михайловского златоверхого монастыря.
О последствиях атаки в центре столицы рассказал городской глава Киева Виталий Кличко, сообщает КГГА.
Владимирский собор в Киеве попал под атаку РФ
По информации мэра Киева, в Шевченковском районе столицы обломки упали на открытой территории.
В результате повреждено остекление окон Владимирского собора, здания иностранного посольства и более 10 автомобилей.
В Киеве зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника вблизи Михайловского Златоверхого монастыря.
Часть российского дрона упала непосредственно на территорию Министерства иностранных дел Украины. В МИД сообщили, что передадут эти обломки своему музею.
Фото: МИД Украины
Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнил, что в результате российских обстрелов пострадало здание посольства Нидерландов в Украине, осудив массированную атаку дронами.
— Российские атаки на Киев снова повредили дипломатическое представительство. В этот раз пострадало здание посольства Нидерландов в Украине. К счастью, никто не пострадал, – заявил Сибига.
В четверг, 19 ноября, во время атаки российских беспилотников в Киеве раздавались взрывы. Всего в результате вражеских ударов по столице один человек погиб, еще пятеро пострадали. Как стало известно, четырех раненых медики госпитализировали.