У Києві пошкоджений Володимирський собор, уламки впали біля Михайлівського монастиряДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджені вікна Володимирського собору та будівля посольства Нідерландів.
- Уламки дронів впали біля Михайлівського Золотоверхого монастиря і на територію МЗС України.
У Шевченківському районі Києва пошкоджено Свято-Володимирський кафедральний собор, а уламки російських безпілотників впали біля Михайлівського золотоверхого монастиря.
Про наслідки атаки у центрі столиці розповів міський глава Києва Віталій Кличко, повідомляє КМДА.
Володимирський собор у Києві потрапив під атаку РФ
За інформацією мера Києва, у Шевченківському районі столиці уламки впали на відкритій території.
Внаслідок цього пошкоджене скління вікон Володимирського собору, будівлі іноземного посольства та понад 10 автомобілів.
У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника поблизу Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Частина російського дрона впала безпосередньо на територію Міністерства закордонних справ України. У МЗС повідомили, що передадуть ці уламки до свого музею.
Фото: МЗС України
Очільник МЗС України Андрій Сибіга уточнив, що внаслідок російського обстрілу постраждала будівля посольства Нідерландів в Україні, засудивши масовану атаку дронами.
— Російські атаки на Київ знову пошкодили дипломатичне представництво. Цього разу постраждала будівля посольства Нідерландів в Україні. На щастя, ніхто не постраждав, — заявив Сибіга.
У четвер, 19 листопада, під час атаки російських безпілотників у Києві лунали вибухи. Загалом внаслідок ворожих ударів по столиці одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали. Як стало відомо, чотирьох поранених медики госпіталізували.