У Шевченківському районі Києва пошкоджено Свято-Володимирський кафедральний собор, а уламки російських безпілотників впали біля Михайлівського золотоверхого монастиря.

Про наслідки атаки у центрі столиці розповів міський глава Києва Віталій Кличко, повідомляє КМДА.

Володимирський собор у Києві потрапив під атаку РФ

За інформацією мера Києва, у Шевченківському районі столиці уламки впали на відкритій території.

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Внаслідок цього пошкоджене скління вікон Володимирського собору, будівлі іноземного посольства та понад 10 автомобілів.

У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника поблизу Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Частина російського дрона впала безпосередньо на територію Міністерства закордонних справ України. У МЗС повідомили, що передадуть ці уламки до свого музею.

Фото: МЗС України

Очільник МЗС України Андрій Сибіга уточнив, що внаслідок російського обстрілу постраждала будівля посольства Нідерландів в Україні, засудивши масовану атаку дронами.

— Російські атаки на Київ знову пошкодили дипломатичне представництво. Цього разу постраждала будівля посольства Нідерландів в Україні. На щастя, ніхто не постраждав, — заявив Сибіга.

У четвер, 19 листопада, під час атаки російських безпілотників у Києві лунали вибухи. Загалом внаслідок ворожих ударів по столиці одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали. Як стало відомо, чотирьох поранених медики госпіталізували.

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