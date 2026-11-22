Атака на Славянск бомбами ФАБ-250: разрушен корпус вуза, медучреждение, есть раненыеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Вечером и ночью россияне атаковали Славянск управляемыми авиационными бомбами ФАБ-250.
Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Атака на Славянск
По его информации, есть разрушения в разных частях города, в частности: разрушен корпус университета, медицинское учреждение, многоэтажное здание. Взрывами уничтожены автомобили.
Также в результате атаки повреждено общежитие, супермаркет, церковь, частные и многоэтажные дома, учебное заведение.
По словам Вадима Ляха, предварительно пострадали пять человек: четыре женщины и мужчина.
17 октября российские войска атаковали Славянск авиабомбами ФАБ-250. Удар пришелся по спальному микрорайону.
18 сентября россияне нанесли двойной удар по Славянску. По меньшей мере 8 человек получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-и сутки.
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