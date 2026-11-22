Вечером и ночью россияне атаковали Славянск управляемыми авиационными бомбами ФАБ-250.

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Атака на Славянск

По его информации, есть разрушения в разных частях города, в частности: разрушен корпус университета, медицинское учреждение, многоэтажное здание. Взрывами уничтожены автомобили.

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Также в результате атаки повреждено общежитие, супермаркет, церковь, частные и многоэтажные дома, учебное заведение.

По словам Вадима Ляха, предварительно пострадали пять человек: четыре женщины и мужчина.

17 октября российские войска атаковали Славянск авиабомбами ФАБ-250. Удар пришелся по спальному микрорайону.

18 сентября россияне нанесли двойной удар по Славянску. По меньшей мере 8 человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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