Украинская газовая отрасль — одна из старейших в мире. Добывать “голубое топливо” на территории нашей страны начали еще в двадцатых годах прошлого века. Первые крупные месторождения открыли во Львовской области. Тогда именно Западная Украина была настоящим нефтегазовым краем — крупнейшим в Европе.

Превзойти западноукраинские месторождения смогли лишь с открытием Шебелинки в 50-х годах прошлого века. Это месторождение в Харьковской области стало по-настоящему уникальным: его начальные запасы достигли 650 млрд кубометров газа.

Впоследствии в стране открыли еще ряд мощных месторождений: Крестищенское, Ефремовское, Кегичевское, Пролетарское, Гадячское и т.д. И уже в 1975-76 годах отечественная добыча газа достигла своего максимума – 68,7 млрд кубометров в год.

Для сравнения: в прошлом году в Украине потребили 29,8 млрд кубометров газа – более чем вдвое меньше, чем отрасль добывала в свои лучшие годы.

Чем старше месторождение — тем меньше давление

За все время из этих и других месторождений Украины добыли почти 2 трлн кубометров топлива и сейчас они истощены более чем на 75%.

Это означает, что по почти 70 млрд кубометров в год добывать из них уже физически невозможно. В прошлом году в стране добыли лишь 20,7 млрд кубометров. Из них 14,9 млрд кубометров обеспечила крупнейшая отечественная добывающая компания — государственная Укргаздобыча, входящая в Группу Нафтогаз.

Специалисты напоминают: увеличить объемы добычи возможно лишь благодаря открытию новых мощных месторождений. Тогда как на нынешних добыча будет только падать естественным путем.

— Мы уже отобрали из месторождений 75-85% запасов. Они находятся на завершающей стадии разработки, когда происходит естественное падение добычи: давление газа существенно падает. Если первичные давления могли быть под 1000 атмосфер, то, например, на нашем флагмане — Шебелинском месторождении — давление сейчас от 5 до 8 атмосфер. Этого недостаточно, мы вынуждены использовать компрессорные станции, — рассказывает директор дивизиона Разведка и добыча Группы Нафтогаз Александр Романюк.

“Второе дыхание” месторождений

Но означает ли это, что на старых месторождениях стоит вообще прекратить добычу? Отнюдь, убеждены специалисты. Да, новых рекордов по добыче они уже не поставят, но поддерживать добычу из истощенных месторождений на определенном стабильном уровне вполне возможно. Именно это в мире успешно и делают благодаря современным технологиям. Тем более, что в условиях мирового кризиса подобная “реанимация” старых месторождений — дешевле и быстрее, чем поиск новых, труднодоступных залежей.

Речь идет о так называемой интенсификации добычи. Чтобы дать месторождению “второе дыхание”, газовики по всему миру проводят сверхсовременную геологическую разведку, бурят горизонтальные ответвления вертикальных скважин, осуществляют гидроразрывы пластов. Все это позволяет добраться до новых, ранее недоступных залежей газа. Таким образом срок эксплуатации месторождений существенно увеличивают.

Недавно подобные технологии стали применять и в Украине. Нафтогаз таким образом поддерживает добычу на востоке страны. Причем — в сотрудничестве с лучшими сервисными компаниями мира, в том числе Шлюмберже. Эта компания — крупнейший в мире поставщик технологий геологического моделирования, бурения, добычи и переработки для нефтегазовой отрасли.

Украина привлекает международный опыт “газовой реанимации”

И иностранные компании готовы не только предоставлять технологии, но и инвестировать в наши месторождения. В частности, весной 2020 года Нафтогаз Украины впервые в своей истории заключил с западным партнером сервисный контракт по повышению добычи.

Международная компания Expert Petroleum поможет реанимировать истощенные газовые месторождения в Западной Украине, вложив в их интенсификацию в течение следующих 5 лет около 1 млрд грн.

Специалисты отмечают: в условиях мирового кризиса это не только даст стране сотни миллионов кубометров собственного газа, но и позволит освоить новые технологии для поддержания добычи на остальных старых месторождениях.

Expert Petroleum уже имеет соответствующий опыт в Румынии и Венгрии. Там добычу удалось увеличить где-то в полтора раза. Теперь настало время Украины. Займутся сразу 13 малыми месторождениями.

— Мы планируем бурить новые скважины, проводить операции по интенсификации действующих скважин с использованием новейших технологий в наклонно-направленном бурении, а также модернизировать наземную инфраструктуру для повышения эффективности эксплуатации и снижения энергоемкости, — комментировал соглашение соучредитель и генеральный директор Expert Petroleum Дэвид Мартинон.

Контракт был заключен на 15 лет с возможностью продления еще на десятилетие. В течение этого времени должны сгенерировать миллиарды грн налогов. Если пилотный проект станет успешным, опыт по повышению добычи из старых месторождений применят по всей стране. Таким образом сотрудничество с международными инвесторами принесет Украине не только деньги и газ, но и новейшие технологии и опыт, необходимые для развития отрасли.

— Мы приносим Украине новые технологии и европейские стандарты управления “старыми” и “малыми” месторождениями, которые могут быть распространены на другие наши месторождения. Ведь большинство нефтегазовых активов Украины истощены и небольшие по размеру, — напоминает директор по трансформации Группы Нафтогаз Отто Ватерландер.

Старые месторождения — поддерживать, новые — открывать

Следовательно, добычу из истощенных месторождений можно и нужно поддерживать. Тем более в Украине, где из них добыли более 75-85% запасов. Это просто необходимо, чтобы избежать резкого падения добычи в недалеком будущем.

В то же время остаточных запасов газа на существующих участках недостаточно для обеспечения всех потребностей страны, констатируют специалисты. Поэтому, если мы хотим стать действительно энергонезависимыми, нужно искать и разрабатывать новые залежи газа. Ставку предлагают делать на освоение глубоких горизонтов, залежи нетрадиционного газа в плотных породах и Черноморский шельф.

Только новые залежи газа, с новыми давлениями и объемами позволят нам добывать больше, — говорит Александр Романюк. — В своей новой стратегии добычи мы хотим сфокусировать усилия на поиске и разведке крупных месторождений как традиционного, так и нетрадиционного газа. Наибольший потенциал — на шельфе Черного моря. Доказанные запасы там могут достичь 150 млрд кубометров.

В таком случае добыча газа в Украине непременно будет продолжаться: как из старых, так и новых месторождений.

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