Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит ближайшие матчи своей национальной команды.

Форвард сборной Портуаглии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду не сыграет за национальную команду в матче Лиги наций против Польши 11 октября, а также в контрольном поединке со сборной Шотландии 14 октября.

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Невызов португальца является решением Федерации футбола Португалии, которое было принято после того, как полиция Лас-Вегаса возобновила дело о возможном изнасиловании Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги.

Об этом сообщает издание O Jobo.

Напомним, 28 сентября Кетрин Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание $375 тыс. По словам Кэтрин Майорги, Роналду силой овладел ею, причем изнасилования было, среди прочего, и анальным.

Криштиану, в свою очередь, отрицает любые обвинения в свой адрес.

Фото: Oleh Dubyna | Dreamstime.com