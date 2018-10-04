Капітан збірної Португалії Криштіану Роналду пропустить найближчі матчі своєї національної команди.

Форвард збірної Портуаглії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду не зіграє за національну команду в матчі Ліги націй проти Польщі 11 жовтня, а також у контрольному поєдинку зі збірною Шотландії 14 жовтня.

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Невиклик португальця є рішенням Федерації футболу Португалії, яке прийняли після того, як поліція Лас-Вегаса поновила справу щодо можливого зґвалтування Криштіану Роналду американки Кетрін Майорги.

Про це повідомляє видання O Jobo.

Нагадаємо, 28 вересня Кетрін Майорга вперше публічно виступила зі звинуваченнями в згвалтуванні на адресу Роналду. Інцидент нібито стався в 2009 році в Лас-Вегасі. Спортсмен, як стверджує Майорга, пізніше виплатив їй за мовчання $375 тис. За словами Кетрін Майорги, Роналду силою оволодів нею, причому зґвалтування було, серед іншого, і анальним.

Кріштіану, своєю чергою, заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

Фото: Oleh Dubyna | Dreamstime.com