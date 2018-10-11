В сети появилось видео с допроса российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В интернете появилось видео допроса игроков сборной России – форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.

На кадрах видно, что Мамаев не хочет показывать лицо на камеру. Он также отказался отвечать на вопрос, признает ли свою причастность к правонарушению. Кокорин же ведет себя раскованно и открыто смотрит в камеру.

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Также оба игрока заявили о том, что ранее к уголовной ответственности не привлекались.

После допроса стало известно, что футболистов задержали на 48 часов.

Напомним, футболисты устроили драку в кафе в Москве 8 октября. В результате инцидента пострадали сотрудник Минпромторга и водитель Первого канала, который был госпитализирован.

Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье Побои, позже ее переквалифицировали на статью хулиганство. Также было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, но с признаками совершения преступления по предварительному сговору. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: МВД РФ.