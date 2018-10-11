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Суд відправив російських футболістів Кокоріна і Мамаєва під варту

Тверський суд Москви заарештував футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва у справі про бійки у Москві.

Футболісти заарештовані до 8 грудня. Про це пише sports.ru.

За інформацією РАПСІ, брат Олександра Кирило Кокорін заарештований в закритому судовому засіданні. Він пробуде в СІЗО до 8 грудня. Павло Мамаєв теж заарештований на 2 місяці.

Адвокат Кокоріна Олег Попов попросив обрати запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Він послався на те, що у Олександра дитина, а у слідства немає підстав для утримання гравця під варту. Також він назвав гравця зразковим сином і люблячим батьком.

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Нагадаємо, футболісти влаштували бійку в кафе в Москві 8 жовтня. В результаті інциденту постраждали співробітник Мінпромторгу та водій Першого каналу, який був госпіталізований.

Постраждалі звернулися із заявами в поліцію. Було порушено кримінальну справу за статтею Побої, пізніше її перекваліфікували на статтю Хуліганство. Також було порушено ще одну кримінальну справу за тією ж статтею, але з ознаками вчинення злочину за попередньою змовою. Чоловікам може загрожувати до семи років позбавлення волі.

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