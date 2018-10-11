Тверський суд Москви заарештував футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва у справі про бійки у Москві.
Футболісти заарештовані до 8 грудня. Про це пише sports.ru.
За інформацією РАПСІ, брат Олександра Кирило Кокорін заарештований в закритому судовому засіданні. Він пробуде в СІЗО до 8 грудня. Павло Мамаєв теж заарештований на 2 місяці.
Адвокат Кокоріна Олег Попов попросив обрати запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Він послався на те, що у Олександра дитина, а у слідства немає підстав для утримання гравця під варту. Також він назвав гравця зразковим сином і люблячим батьком.
Читайте: Це що інтерв’ю? З’явилося відео з допиту Мамаєва та Кокоріна
Нагадаємо, футболісти влаштували бійку в кафе в Москві 8 жовтня. В результаті інциденту постраждали співробітник Мінпромторгу та водій Першого каналу, який був госпіталізований.
Постраждалі звернулися із заявами в поліцію. Було порушено кримінальну справу за статтею Побої, пізніше її перекваліфікували на статтю Хуліганство. Також було порушено ще одну кримінальну справу за тією ж статтею, але з ознаками вчинення злочину за попередньою змовою. Чоловікам може загрожувати до семи років позбавлення волі.