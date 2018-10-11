Хавбек Динамо Беньямін Вербіч пояснив, чому підписався на сторінку донецького клубу в Instagram.
Словенський півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч розповів, що випадково підписався на паблік донецького Шахтаря в Instagram.
— Дорогі вболівальники! Хочу повідомити вам, що вчорашній інцидент на моїй сторінці в Instagram є абсолютною випадковістю! Я не хотів підписуватися на паблік ФК Шахтар Донецьк і ніколи б так не вчинив, адже в моєму серці місце лише київському Динамо! Дякую за увагу! Тільки Київ – тільки перемога!, – написав Вербіч на своїй сторінці в Instagram.
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Дорогие болельщики! Хочу сообщить вам, что вчерашний инцидент на моей страничке в Инстаграме является абсолютной случайностью! Я не хотел подписываться на паблик ФК “Шахтёр” Донецк и никогда бы так не поступил, ведь в моем сердце место лишь киевскому “Динамо”! Спасибо за внимание! Только Киев – Только Победа! #BV7
У поточному сезоні Вербіч провів за Динамо 16 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м’ячів і віддав 2 результативні передачі.
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Нагадаємо, Динамо втратило перемогу у матчі з Яблонцем, ведучи у рахунку 2:0.
Фото: benjaminverbic7