Факты ICTV подводят итоги 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли двенадцатый тур. Открывали тур в Харькове матчем Шахтер — Десна, в котором горняки минимально одолели своего оппонента.

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Динамо на выезде взяла верх над Ворсклой, а вот Заря в бешеном матче уступила в гостях Мариуполю 3:2.

Шахтер — Десна – 1:0

Голы: Майкон, 88

Мариуполь — Заря – 3:2

Голы: Борячук, 30, 36 Зубков, 83 – Громов, 90 Кочергин, 90+3

Ворскла — Динамо – 0:1

Голы: Цыганков, 40

Львов — Арсенал-Киев – 1:0

Голы: Дуарте, 36

Олимпик — Черноморец – 1:0

Голы: Дегтярев, 70

Александрия — Карпаты – 2:1

Голы: Шастал, 11 Ковалец, 41 — Гуцуляк, 54

Напомним, гендиректор Зари выступил против гомосексуализма в клубе.

Фото: FC Dynamo Kyiv.