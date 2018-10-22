Факты ICTV подводят итоги 12-го тура украинской Премьер-лиги.
Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли двенадцатый тур. Открывали тур в Харькове матчем Шахтер — Десна, в котором горняки минимально одолели своего оппонента.
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Динамо на выезде взяла верх над Ворсклой, а вот Заря в бешеном матче уступила в гостях Мариуполю 3:2.
Шахтер — Десна – 1:0
Голы: Майкон, 88
Мариуполь — Заря – 3:2
Голы: Борячук, 30, 36 Зубков, 83 – Громов, 90 Кочергин, 90+3
Ворскла — Динамо – 0:1
Голы: Цыганков, 40
Львов — Арсенал-Киев – 1:0
Голы: Дуарте, 36
Олимпик — Черноморец – 1:0
Голы: Дегтярев, 70
Александрия — Карпаты – 2:1
Голы: Шастал, 11 Ковалец, 41 — Гуцуляк, 54
Напомним, гендиректор Зари выступил против гомосексуализма в клубе.
Фото: FC Dynamo Kyiv.