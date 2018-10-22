Факти ICTV підбивають підсумки 12-го туру української Прем’єр-ліги.
Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли дванадцятий тур. Відкривали тур у Харкові матчем Шахтар — Десна, у якому гірники мінімально здолали свого опонента.
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Динамо на виїзді взяло гору над Ворсклою, а ось Зоря у шаленому матчі поступилася вгостях Маріуполю 3:2.
Шахтар — Десна – 1:0
Голи: Майкон, 88
Маріуполь — Зоря – 3:2
Голи: Борячук, 30, 36 Зубков, 83 — Громов, 90 Кочергін, 90+3
Ворскла — Динамо – 0:1
Голи: Циганков, 40
Львів — Арсенал-Київ – 1:0
Голи: Дуарте, 36
Олімпік — Чорноморець – 1:0
Голи: Дегтярьов, 70
Олександрія — Карпати – 2:1
Голи: Шастал, 11 Ковалець, 41 — Гуцуляк, 54
Нагадаємо, гендиректор Зорі виступив проти гомосексуалізму у клубі.
Фото: FC Dynamo Kyiv.