Факти ICTV підбивають підсумки 12-го туру української Прем’єр-ліги.

Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли дванадцятий тур. Відкривали тур у Харкові матчем Шахтар — Десна, у якому гірники мінімально здолали свого опонента.

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Динамо на виїзді взяло гору над Ворсклою, а ось Зоря у шаленому матчі поступилася вгостях Маріуполю 3:2.

Шахтар — Десна – 1:0

Голи: Майкон, 88

Маріуполь — Зоря – 3:2

Голи: Борячук, 30, 36 Зубков, 83 — Громов, 90 Кочергін, 90+3

Ворскла — Динамо – 0:1

Голи: Циганков, 40

Львів — Арсенал-Київ – 1:0

Голи: Дуарте, 36

Олімпік — Чорноморець – 1:0

Голи: Дегтярьов, 70

Олександрія — Карпати – 2:1

Голи: Шастал, 11 Ковалець, 41 — Гуцуляк, 54

Нагадаємо, гендиректор Зорі виступив проти гомосексуалізму у клубі.

Фото: FC Dynamo Kyiv.