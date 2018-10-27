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Світоліна вийшла у фінал підсумкового турніру WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла Кікі Бертенс і вийшла в півфінал підсумкового турніру WTA.

свитолина

Про це повідомляється в акаунті WTA у Twitter.

Перший сет залишився за Світоліною-7: 5. У другому українка програла на тай-брейку 7:6(5).

Читайте: Світоліна взяла гору над Плішковою у другому матчі в Сінгапурі

У вирішальному сеті Світоліна перемогла 6:4.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Світоліна обіграла третю ракетку Каролін Возняцкі.

Фото: Twitter.

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