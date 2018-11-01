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Малиновский оформил дубль за 4 минуты и помог Генку одержать волевую победу

Хавбек Генка Руслан Малиновский реализовал 2 пенальти и сделал ассист в матче против Антверпена в чемпионате Бельгии.

В 13-м туре чемпионата Бельгии Антверпен принимал на своем поле Генк. Встреча прошла на арене Босейлстадион и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

После первого тайма Генк уступал 0:2, но в начале второго тайма хавбек сборной Украины Руслан Малиновский за 4 минуты оформил дубль, а позже отдал ассист.

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В активе его партнера по команде танзанийца Мбвана Саматты тоже дубль.

Таким образом, Генк возглавил турнирную таблицу, набрав 33 очка в 13 матчах, при этом не потерпев ни одного поражения.

 

В текущем сезоне Малиновський забил 10голов и отдал 8 результативных передач в 20 матчах за Генк.

Напомним, Лунин пропустил два гола в дебютном матче за Леганес.

ФотоKRC Genk.

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