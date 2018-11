В 13-м туре чемпионата Бельгии Антверпен принимал на своем поле Генк. Встреча прошла на арене Босейлстадион и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

После первого тайма Генк уступал 0:2, но в начале второго тайма хавбек сборной Украины Руслан Малиновский за 4 минуты оформил дубль, а позже отдал ассист.

В активе его партнера по команде танзанийца Мбвана Саматты тоже дубль.

Таким образом, Генк возглавил турнирную таблицу, набрав 33 очка в 13 матчах, при этом не потерпев ни одного поражения.

Twee strafschoppen, twee doelpunten EN opnieuw een zeer sterke wedstrijd! Onze Man of the Match van gisteren! Thank you Ruslan! #krcgenk #antgnk #samengenk pic.twitter.com/tkOvG3iUjd

— KRC Genk (@KRCGenkofficial) 1 листопада 2018 р.