Хавбек Генка Руслан Маліновський реалізував 2 пенальті і зробив асист в матчі проти Антверпена в чемпіонаті Бельгії.
В 13-му турі чемпіонату Бельгії Антверпен приймав на своєму полі Генк. Зустріч пройшла на арені Босейлстадіон і завершилася з рахунком 4:2 на користь гостей.
Після першого тайму Генк поступався 0:2, але на початку другого тайму хавбек збірної України Руслан Маліновський за 4 хвилини оформив дубль, а пізніше віддав асист.
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В активі його партнера по команді танзанійця Мбвана Саматти теж дубль.
Таким чином, Генк очолив турнірну таблицю, набравши 33 очка в 13 матчах, при цьому не зазнавши жодної поразки.
Twee strafschoppen, twee doelpunten EN opnieuw een zeer sterke wedstrijd! Onze Man of the Match van gisteren! Thank you Ruslan! #krcgenk #antgnk #samengenk pic.twitter.com/tkOvG3iUjd
— KRC Genk (@KRCGenkofficial) 1 листопада 2018 р.
У поточному сезоні Маліновський забив 10 голів і віддав 8 результативних передач в 20 матчах за Генк.
Нагадаємо, Лунін пропустив два голи в дебютному матчі за Леганес
Фото: KRC Genk.