В 13-му турі чемпіонату Бельгії Антверпен приймав на своєму полі Генк. Зустріч пройшла на арені Босейлстадіон і завершилася з рахунком 4:2 на користь гостей.

Після першого тайму Генк поступався 0:2, але на початку другого тайму хавбек збірної України Руслан Маліновський за 4 хвилини оформив дубль, а пізніше віддав асист.

В активі його партнера по команді танзанійця Мбвана Саматти теж дубль.

Таким чином, Генк очолив турнірну таблицю, набравши 33 очка в 13 матчах, при цьому не зазнавши жодної поразки.

Twee strafschoppen, twee doelpunten EN opnieuw een zeer sterke wedstrijd! Onze Man of the Match van gisteren! Thank you Ruslan! #krcgenk #antgnk #samengenk pic.twitter.com/tkOvG3iUjd

— KRC Genk (@KRCGenkofficial) 1 листопада 2018 р.