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Маліновський оформив дубль за 4 хвилини та допоміг Генку здобути вольову перемогу

Хавбек Генка Руслан Маліновський реалізував 2 пенальті і зробив асист в матчі проти Антверпена в чемпіонаті Бельгії.

В 13-му турі чемпіонату Бельгії Антверпен приймав на своєму полі Генк. Зустріч пройшла на арені Босейлстадіон і завершилася з рахунком 4:2 на користь гостей.

Після першого тайму Генк поступався 0:2, але на початку другого тайму хавбек збірної України Руслан Маліновський за 4 хвилини оформив дубль, а пізніше віддав асист.

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В активі його партнера по команді танзанійця Мбвана Саматти теж дубль.

Таким чином, Генк очолив турнірну таблицю, набравши 33 очка в 13 матчах, при цьому не зазнавши жодної поразки.

У поточному сезоні Маліновський забив 10 голів і віддав 8 результативних передач в 20 матчах за Генк.

Нагадаємо, Лунін пропустив два голи в дебютному матчі за Леганес

Фото: KRC Genk.

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