Фанаты Шахтера во время матча против Олимпика в Кубке Украины не очень приветливо встретили экс-футболиста оранжево-черных Алексея Гая.
Новичок донецкого Олимпика Алексей Гай во время матча 1/16 финала Кубка Украины услышал негативные высказывания в свой адрес от фанатов своего бывшего клуба донецкого Шахтера.
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Ультрас горняков скандировали заряд Ватный, ватный Леша Гай, в Рашку-Рашку уезжай…
Соответствующее видео появилось на одной из страниц фан-движения Шахтера в Twitter.
«Ватный ватный Леша Гай,
В рашку рашку уезжай…».
Это первый «привет». pic.twitter.com/2BRpofyvpx
— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 31 октября 2018 г.
Напомним, Гай недавно дал неоднозначное интервью одному из украинских спортивных изданий, где заявил, что не считает россию агремором. После этого на 35-летнего футболиста вылился шквал критики.
К слову, итальянские ультрас побили палками российских фанатов в Риме.