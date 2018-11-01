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Ватный Леша! Ультрас Шахтера жестко встретили экс-футболиста горняков

Фанаты Шахтера во время матча против Олимпика в Кубке Украины не очень приветливо встретили экс-футболиста оранжево-черных Алексея Гая.

Новичок донецкого Олимпика Алексей Гай во время матча 1/16 финала Кубка Украины услышал негативные высказывания в свой адрес от фанатов своего бывшего клуба донецкого Шахтера.

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Ультрас горняков скандировали заряд Ватный, ватный Леша Гай, в Рашку-Рашку уезжай…

Соответствующее видео появилось на одной из страниц фан-движения Шахтера в Twitter.

Напомним, Гай недавно дал неоднозначное интервью одному из украинских спортивных изданий, где заявил, что не считает россию агремором. После этого на 35-летнего футболиста вылился шквал критики.

К слову, итальянские ультрас побили палками российских фанатов в Риме.

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