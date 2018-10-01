Композиция с Дональдом Трампом создана по случаю 30-летия со дня публикации повести Роальда Даля Матильда.

Разгневанный президент США Дональд Трамп застыл в угрожающей позе над бесстрашной маленькой девочкой. Такая скульптурная композиция теперь красуется в британской деревушке Грейт-Миссенден, которая известна тем, что в ней “жил и творил” писатель Роальд Даль (1916-1990).

По замыслу создателей, композиция посвящена 30-летию со дня публикации повести Даля под названием Матильда, которая рассказывает историю девочки с исключительными способностями, которая противостояла деспотичным взрослым.

Как сообщает Bailiwick Express, идея использовать в композиции образ Дональда Трампа родилась по результатам одного из социологических исследований. Респондентов спрашивали, кто, на их взгляд, на сегодняшний день был бы главным антагонистом Матильды, будь она не литературным персонажем, а реальной личностью, которой исполнилось бы 35 лет.

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42% опрошенных назвали президента США основным претендентом на роль деспотичного взрослого. Еще 21% опрошенных предложил на эту роль британского премьера Терезу Мэй.

Напомним, Трамп случайно оказался на чужой свадьбе, чем устроил молодоженам большой сюрприз.

Фото: Daniella Burnett, BBC