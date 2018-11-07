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Белик: Нужно быть оптимистом, чтобы рассчитывать на очки с Манчестер Сити

Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Алексей Белик поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером.

Экс-футболист донецкого Шахтера Алексей Белик в комментарии Фактам ICTV поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки сыграют на выезде с английским Манчестер Сити.

— Ясно, что будет тяжело и надо быть большим оптимистом, чтобы рассчитывать на положительный исход, потому что Манчестер Сити — это одна из тех команд, которая на сегодняшний день показывает очень хороший футбол. Таких команд в Европе не много, если взять то это Лестер Сити и Ливерпуль и еще пару команд, – сказал Белик.

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Белик уверен, какой бы результат не был в Манчестере, для Шахтера все будет решаться в двух последних поединках:

— Шахтеру будет тяжело. Но с другой стороны можно сыграть раскрепощенно, так как Шахтер умеет и постараться зацепить очки. Все равно все решаться будет в очных дуэлях против Лиона и Хоффенхайма.

Футболист считает, что с возвращением Тайсона и Марлоса из лазарета игра горняков может получить другой оттенок.

— Тайсон и Марлос — это лидеры Шахтера и без них команда выглядит по-другому. Но если у нас есть Тайсон и Марлос лидеры, то у Манчестер Сити выделить кого-то тяжело. У Гвардиолы по силе два равноценных состава. Там без разницы кто выходит на поле, команда играет в свою игру и добивается результата, – подытожил бывший игрок горняков.

Напомним, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити — Шахтер.

Фото: FC Shakhtar.

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